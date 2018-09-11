مدرب أتلتيكو مدريد يفضل نيمار عن مبابي

نواف السالم(صدى):

فضّل دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، التوقيع مع اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، عن اللاعب الفرنسي كيليان مبابي.

وقال ” سيميوني ” : ” أفضل نيمار لأنه جماعي أكثر، لكن مبابي ينتهج الحل الفردي في أغلب الأحيان ” ؛ فيما أضاف أن الفرنسي أنطوان جريزمان، أفضل لاعب في العالم في الموسم الماضي، مندهشًا من عدم وجوده في قائمة ” الأفضل ” .

وعلّق مدرب أتلتيكو مدريد عن جائزة الأفضل في العالم، قائلًا: ” جريزمان لديه كل شيء للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم، من العار ألا يفوز جريزمان بهذه الجائزة، بعدما قدمه في الموسم الماضي. ”

وأكد أنه لم يتخيله قط ضمن صفوف برشلونة، وأنه دائما كان يشعر أن جريزمان يريد من داخله البقاء في الأتليتي، مضيفًا أن مستواه عال، ولا يكف عن التطور لكن لا يزال لديه هامش للتحسن.