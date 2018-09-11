مدير جامعة أم القرى يطلق البوابة الإلكترونية لتحديث برامج الدراسات العليا

حسين العلي(صدى):

أطلق معالي مدير جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر بافيل البوابة الإلكترونية الخاصة بالأقسام والكليات العلمية من أجل استحداث وتحديث برامج دراسات عليا للدبلوم العالي ودرجتي الماجستير والدكتوراه للعام الجامعي المقبل 1440/1441هـ ، لموائمتها مع رؤية المملكة 2030.

وذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمكتب معالي مدير الجامعة بالمدينة الجامعية بالعابدية ، بحضور وكيل الجامعة الدكتور ياسر بن سليمان شوشو ، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ثامر بن حمدان الحربي، ووكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال الدكتور هانى بن عثمان غازى، وعميد الدراسات العليا الدكتور سعيد بن عبدالرحمن الحارثي، وعميد عمادة تقنية المعلومات الدكتور فهد بن محمد الدوسري، ووكيل عمادة تقنية المعلومات للتعاملات الإلكترونية الدكتور عاطف بن منصور الحجيلي ووكيل عمادة الدراسات العليا الدكتور ثامر بن سلمان العميري .

واستعرض عميد عمادة الدراسات العليا الدكتور سعيد الحارثي البوابة الإلكترونية والخطوات التي ينبغي على الاقسام والكليات العلمية أتباعها لاستحداث وتهيئة برامج الدراسات العليا للاعتماد أكاديمياً ودليل المستخدم للبوابة، مشيراً إلى أهمية تحسين وتطوير برامج الدراسات العليا بما يتوافق مع المستجدات العلمية في التخصصات المختلفة التي تقدمها الأقسام العلمية بالجامعة، وتسهم بدورها في تحقيق رؤية المملكة 2030.

ودعا الكليات والأقسام العلمية التي لديها برامج دراسات عليا العمل وفق جدول العمل عبر البوابة الإلكترونية بموقع عمادة الدراسات العليا ، مثمناً دعم وتوجيهات معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بافيل على دعمه بتحديث واستحداث برامج الدراسات العليا ليتمكن الملتحقين بها من تطوير قدراتهم العلمية ورفع كفاءاتهم المهارية، وذلك وفق معايير علمية انطلاقاً من الرؤى والتطلعات التي تحرص العمادة على تحقيقها.

بدوره بارك معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر بافيل هذه الخطوة لتسهم في تطوير برامج الدراسات العليا بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030 ، مثمناً الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – للبيئة التعليمية والبحثية والإدارية ، منوهاً بدعم ومؤازرة معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى لأنشطة وبرامج الجامعة المختلفة .