بالصور.. كليات عنيزة تنظم لقاءا تعريفيا لطلاب وطالبات الدبلوم العالي

محمد السعران(صدى):

نظمت كليات عنيزة لقاءً تعريفياً لطلاب وطالبات الدبلوم العالي والذي يقام بالتعاون مع جامعة المجمعة وذلك بحضور المشرف العام الدكتور عبدالله بن صالح الشتيوي ونائب المشرف العام الاستاذ عدنان بن سعود اليحيى.

ورحب المشرف العام بالطلاب والطالبات متمنياً لهم التوفيق والنجاح موضحاً أهمية العلم و التعليم مقدما التعليمات و الإرشادات الخاصة بالبرنامج وشرح لمفهوم النظام الالكتروني المخصص بالمقررات وتسليم جداول الطلاب و الطالبات.

بعد ذلك قدمت الكليات الضيافة حفاوة بالطلاب و الطالبات و استعداداً لبدء عامهم الدراسي على أكمل وجه.