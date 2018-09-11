بالفيديو.. رجل يبرح امرأة ضربا وابنها يقف متفرجا

واشنطن(صدى):

وثق مقطع فيديو، رجل ينهال على امرأة ثلاثينية بالضرب المبرح ويوجه إليها اللكمات أمام سور منزلها في إحدى المدن بوسط إنجلترا، حتى أسقطها أرضًا في حالة من الإعياء الشديد.

ورصد المقطع الذي سجلته كاميرات المراقبة المثبتة أمام المنزل، محاولة رجلين إنقاذ السيدة من أيدي الرجل ولكن دون جدوى، فيما ظهر آخر اتضح انه ابنها، ويبلغ من العمر 13 عامًا، وظهر وهو يقف متفرجًا دون أدنى محاولة منه للدفاع عن والدته وانقاذها.

وتبين أن الرجل الذي اعتدي عليه بالضرب، قد أقدم إلى منزلها ورأى ابنها عند الباب، فسأله إن كانت في الداخل، وحين علم أنها بالداخل، ناداها طالبًا رؤيتها، وعندما أقبلت نحو الباب، أمسك برقبتها ودفعها إلى سور المنزل، وانهال عليها بالضرب، دون سبب معلوم حتى الآن.

جدير بالذكر، أن السيدة المُعتدى عليها قد تم نقلها إلى أقرب مستشفى، وجرت معالجتها مما أصابها جراء الاعتداء عليها بالضرب المبرح.