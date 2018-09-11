بالفيديو.. رجل يبرح امرأة ضربا وابنها يقف متفرجا
وثق مقطع فيديو، رجل ينهال على امرأة ثلاثينية بالضرب المبرح ويوجه إليها اللكمات أمام سور منزلها في إحدى المدن بوسط إنجلترا، حتى أسقطها أرضًا في حالة من الإعياء الشديد.
ورصد المقطع الذي سجلته كاميرات المراقبة المثبتة أمام المنزل، محاولة رجلين إنقاذ السيدة من أيدي الرجل ولكن دون جدوى، فيما ظهر آخر اتضح انه ابنها، ويبلغ من العمر 13 عامًا، وظهر وهو يقف متفرجًا دون أدنى محاولة منه للدفاع عن والدته وانقاذها.
وتبين أن الرجل الذي اعتدي عليه بالضرب، قد أقدم إلى منزلها ورأى ابنها عند الباب، فسأله إن كانت في الداخل، وحين علم أنها بالداخل، ناداها طالبًا رؤيتها، وعندما أقبلت نحو الباب، أمسك برقبتها ودفعها إلى سور المنزل، وانهال عليها بالضرب، دون سبب معلوم حتى الآن.
جدير بالذكر، أن السيدة المُعتدى عليها قد تم نقلها إلى أقرب مستشفى، وجرت معالجتها مما أصابها جراء الاعتداء عليها بالضرب المبرح.
لمى الحربي[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 2 ساعتين
تفتكرو بينهم علاقة كدا وكدا وغدرت بيه هههههههههه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32972 ] نشر منذ 2 ساعتين
وحدة تمشي مع ولدها في أحد أحياءالولايات المتحدةالقديمةقالت لولدها : سبحان الله الدولة تزين شوارع الأجانب وشوارعنا كلها مطبات وحفر .. رد الولد وقال : حتى انتي تقدمين الشاي للضيوف في الكاسات الفخمة وحنا تشربينا بكاسات الجبن.
😂😂😂😂😂😂😂😂
(الفساد منتشر في كل مكان)
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1871 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههههههههههههههه
لمى الحربي[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 51 دقيقة
ههههههههههه