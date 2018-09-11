” مدني مكة ” يحيل إحدى شركات المصاعد للنيابة العامة

نايف السالم(صدى):

أعلن الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، إحالة إحدى الشركات العاملة في مجال المصاعد بالعاصمة المقدسة إلى فرع النيابة العامة بمكة.

وأوضح الدفاع المدني على حسابه الرسمي على ” تويتر “، أنه تم اتخاذ هذا الإجراء على إثر التحقيقات التي تم إجراؤها عقب حادث انزلاق كابينة مصعد لبناية مكونة من 6 أدوار، والتي نتج عنها عدة إصابات خفيفة.

وأضاف أن نتائج التحقيقات والتقارير الفنية في حادثة إنزلاق المصعد أظهرت إهمال الشركة في أعمالها الفنية لصيانة المصعد، مؤكدًا على شركات ومؤسسات المصاعد العمل بدقة واهتمام ومهنية لأهمية المصاعد حفاظًا على أرواح مستخدميها.