5 أشياء هامة يجب أن تعرفها المصابات بسرطان الثدي
يعتبر سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطان شيوعا ، ويشكل قلقا متزايدا للنساء في جميع أنحاء العالم، وتقول الإحصائيات إن أكثر من 80% من ضحايا سرطان الثدي يتماثلن للشفاء، ويعشن حياة طبيعية بعد التعافي منه.
فيما يلي 5 حقائق هامة لا بد أن تتعرفها المصابات بسرطان الثدي:
１- سرطان الثدي يعود مجددًا
إن الشفاء من سرطان الثدي قد يكون مؤقتًا في حالات معينة، وقد يعود ثانية لذا لا بد من المثابرة على الفحوصات الطبية بشكل دوري.
２- سرطان الثدي يمكن أن يمتد إلى الجسم
يعتبر سرطان الثدي المنتشر مرحلة متقدمة من السرطان، إذ تواجه المصابة عادةً خطر انتشاره إلى الرئتين.
３- سرطان الثدي قابل للشفاء بنسبة كبيرة
يمكن الشفاء من سرطان الثدي، وتبلغ نسبة الشفاء منه 60%، وتصل إلى 80% أو أكثر، عند التشخيص المبكر للسرطان.
4- بعض الحالات لا تحتاج إلى علاج كيميائي
تحتاج فقط ثلث المصابات بسرطان الثدي للعلاج الكيميائي، بعد وصول المرض الغدد اللمفاوية ، ولا تحتاج معظم النساء في العادة إلا إلى عملية جراحية لإزالة الورم من الثدي المصاب، وربما يتبعها علاج بالأشعة.
５- الفحص الدوري الذاتي
إن الفحص الدوري الذاتي أمر مهم، ويجب إجراءه مرة كل شهر، وينصح الأطباء بالامتناع عنه أثناء الدورة الشهرية، لانتفاخ الثديين بشكل طبيعي في هذه الفترة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32972 ] نشر منذ 2 ساعتين
موضوع نسائي
نتركة للخبيرات🤗
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32972 ] نشر منذ 2 ساعتين
عطونا خمسة أشياء لتساقط الشعر
يًجب أن يعرفها الرجل وحن بنعلق
خويي شفته أمس
صار في راسه خريطة😱