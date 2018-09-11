5 أشياء هامة يجب أن تعرفها المصابات بسرطان الثدي

أماني الغامدي(صدى):

يعتبر سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطان شيوعا ، ويشكل قلقا متزايدا للنساء في جميع أنحاء العالم، وتقول الإحصائيات إن أكثر من 80% من ضحايا سرطان الثدي يتماثلن للشفاء، ويعشن حياة طبيعية بعد التعافي منه.

فيما يلي 5 حقائق هامة لا بد أن تتعرفها المصابات بسرطان الثدي:

１- سرطان الثدي يعود مجددًا

إن الشفاء من سرطان الثدي قد يكون مؤقتًا في حالات معينة، وقد يعود ثانية لذا لا بد من المثابرة على الفحوصات الطبية بشكل دوري.

２- سرطان الثدي يمكن أن يمتد إلى الجسم

يعتبر سرطان الثدي المنتشر مرحلة متقدمة من السرطان، إذ تواجه المصابة عادةً خطر انتشاره إلى الرئتين.

３- سرطان الثدي قابل للشفاء بنسبة كبيرة

يمكن الشفاء من سرطان الثدي، وتبلغ نسبة الشفاء منه 60%، وتصل إلى 80% أو أكثر، عند التشخيص المبكر للسرطان.

4- بعض الحالات لا تحتاج إلى علاج كيميائي

تحتاج فقط ثلث المصابات بسرطان الثدي للعلاج الكيميائي، بعد وصول المرض الغدد اللمفاوية ، ولا تحتاج معظم النساء في العادة إلا إلى عملية جراحية لإزالة الورم من الثدي المصاب، وربما يتبعها علاج بالأشعة.

５- الفحص الدوري الذاتي

إن الفحص الدوري الذاتي أمر مهم، ويجب إجراءه مرة كل شهر، وينصح الأطباء بالامتناع عنه أثناء الدورة الشهرية، لانتفاخ الثديين بشكل طبيعي في هذه الفترة.