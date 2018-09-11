بالفيديو.. تفاصيل أزمة نانسي عجرم مع مطربة شابة بسبب ” بدنا نولع الجو “

أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمطربة شابة تدعى نجوى خليق الله وشهرتها ” إنجي ” زعمت خلاله تعرضها للسرقة من قبل الملحن جوزيف جحا وقدمت مستندات قالت إنها تثبت بيعه للحن أغنية “بدنا نولع الجو” لها منذ عام مقابل 2500 دولار.

وعبرت المطربة الشابة عن حزنها الكبير بعد أن قامت إدارة ” يوتيوب ” بحذف أغنيتها ” بدنا نولع الجو ” بسبب حصول نانسي عجرم على حقوق بث ونشر الأغنية على مواقع التواصل الاجتماعي، وفضلت نانسي عجرم الصمت في تلك الأزمة.