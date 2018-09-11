الرجيم الياباني لخسارة كيلوجرام يوميا

أماني الغامدي(صدى):

انتشر الرجيم الياباني في الآونة الأخيرة ضمن أكثر أنواع الـ”رجيم” فاعلية، لـ خسارة ما يعادل الكيلوغرام يوميًّا؛ نظرًا، إلى أنّ النظام الغذائي التقليدي عند اليابانيين، يعتمد علي تناول الأطعمة الطازجة، وتجنّب الوجبات السريعة، بالإضافة إلى مجموعة من العادات الصحية. ويعتمد الرجيم الياباني بصفة أساسية على أحجام أصغر من كميات الطعام، لاتّباع نظام غذائي صحي.

ومن فوائد الرجيم الياباني، أنه يساعد في التمتع بحياة صحية طويلة ، فاليابانيون يتمتعون بأدنى معدل بدانة في العالم بنسبة 3%، مقابل 32% بالنسبة للأمريكيين وغيرهم .

ويركّز الرجيم الياباني على مدّ الجسم بالطاقة، من خلال الاعتماد على مجموعة من العناصر الغذائية وتناولها بكميات صغيرة.

واتّباع طرق صحية في الطهو، للاستمتاع بالأسس السليمة للنظام الغذائي.

ويعتمد الرجيم الياباني على تنظيم الوزن من خلال تناول مصادر الأطعمة التي تزوّد الجسم بالطاقة من دون تراكم الدهون، والتي تشمل الأسماك؛ لغناها بـ البروتينات الخالية من الدهون، وتعمل على تحسين صحة الدماغ.

والخضروات والحبوب الكاملة والثوم والفواكه، وتقديمها بقطع صغيرة مع الحرص على تناول الطعام ببطء، وإضافة بعض الخيارات الصحية كالتوفو والصويا وغيرها.

يهدف الرجيم الياباني إلى حرق الدهون، وبالمقابل الحصول على السعرات الحرارية التي تعمل على تعزيز الجسم بالطاقة.

ويساعد الرجيم الياباني على خسارة ما يقارب الكيلوغرام يوميًّا، ويقضي على مشاكل الهضم والانتفاخ بشكل نهائي وعلى المدى الطويل.

ويرتكز الرجيم الياباني على الامتناع عن تناول نوعين من النشويات أو البروتينات خلال وجبة واحدة، مع ضرورة تناول وجبة غنية بمضادات الأكسدة خلال اليوم، وذلك ضمن نظام غذائي متوازن يعمل على تنظيف الجسم من السموم، ويتمّ اتّباعه لمدة أسبوع واحد من كل شهر.

برنامج الرجيم الياباني لـ حرق الدهون وخسارة كيلوغرام يوميًّا :

*وجبة الفطور:

الخيار الأول: كوب من الأرز على البخار + كوب من الشاي الأخضر

الخيار الثاني: بيضة مسلوقة + كوب من الشاي الأخضر

الخيار الثالث: كوب من الشوفان + كوب من الحليب خالي من الدسم

*وجبة خفية: موزة أو حفنة من التوت.

*الغداء:

الخيار الأول: سمك مشوي + أرز وكمّ من الخضروات المعدّة على البخار

الخيار الثاني: سمك السلمون المشوي + سلطة

الخيار الثالث: صدر دجاج مشوي + سلطة

*وجبة خفيفة: ثمرة من الفاكهة

*وجبة العشاء:

الخيار الأول: كمّ من الأرز والخضروات المعدّة على البخار

الخيار الثاني: علبة تونة

الخيار الثالث: طبق حساء ياباني.