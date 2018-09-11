بالفيديو.. شرح تصميم نفق تقاطع الأمير سعد مع شارع الشافعي

عادل الحربي(صدى):

استعرضت أمانة منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، تصميم نفق تقاطع الأمير سعد بن محمد عبدالرحمن مع شارع الشافعي، والذي تم افتتاح السبت الماضي.

ونشرت أمانة الرياض على حسابها الرسمي على ” تويتر “، مقطع فيديو يشرح تصميم النفق ويستعرض طرقاته.

وكانت أمانة منطقة الرياض افتتحت، مساء السبت الماضي، مشروع نفق طريق الأمير سعد بن عبد الرحمن الأول عند تقاطعه مع شارع الإمام الشافعي، والذي يعد محور ربط هام سيسهم في تحقيق انسيابية أعلى في الحركة المرورية.

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