مدير شرطة تبوك يعلن انطلاق مهام الدوريات الأمنية بحقل

محمود البلوي(صدى):

إستكمالاً للجهود الأمنية الهادفه إلى تعزيز وتطوير العمل الأمني بمنطقه تبوك دشن سعادة مدير شرطة منطقة تبوك اللواء / غازي بن محمد الحربي وبحضور سعادة محافظ محافظة حقل وعدد من القيادات الأمنية والحكومية بدايه انطلاق مهام دوريات الأمن بمحافظة حقل بعد ان تم ربطها بالادارة العامة لدوريات الأمن واستكمال تجهيزها وتزويدها بكافة المتطلبات والكوادر البشرية والآليات التشغيلية اللازمة حيث ستعمل الدوريات الامنية على تنفيذ جميع المهام المناطه بها داخل المحافظه و ستسهم باذن الله في تكثيف التواجد الأمني بالاحياء السكنية على مدار الساعة واستقبال البلاغات من خلال الاتصال على هاتف العمليات عبر الرقم (999) .

وقد حث سعادته أثناء لقائه بمدير ادارة دوريات الأمن بالمنطقة والعاملين بدوريات محافظه حقل على مضاعفة العمل وبذل كافة الجهود في ظل الدعم اللامحدود والإمكانيات التي وفرتها الدولة ( أعزها الله ) لحفظ الأمن والعمل على توفير أقصي درجات الأمن والامان لعموم شرائح المجتمع متمنياً للجميع التوفيق والسداد .