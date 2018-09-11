رئيس وزراء باكستان يزور المملكة في أولى وجهاته الدولية

حمود العنزي(صدى):

أعلن وزير الإعلام الباكستاني فؤاد شودري، اليوم الثلاثاء، عن أول زيارة لرئيس الوزراء الباكستاني الجديد عمران خان بعد توليه منصبه في الشهر الماضي.

وأكد ” شودري ” أن رئيس الحكومة سيزور المملكة في أول زيارة دولية له عقب توليه المنصب، وسيلتقي خلالها بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعويو وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح أنه لم يتم بعد تحديد موعد الزيارة للمملكة حتى الآن، لافتًا إلى أن رئيس الحكومة عمران خان سيقوم بأداء العمرة خلال زيارته أيضًا.