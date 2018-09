بي أيه إي سيستمز تعلن عن وظائف فنية وتعليمية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة بي أيه إي سيستمز BAE Systems عبر موقعها الإلكتروني، عن وظائف تعليمية وفنية شاغرة بعدة مدن، لمن لديهم الخبرة العالية بمختلف الدرجات الوظيفية للعمل في كلية الملك فيصل الجوية، ومعهد الدراسات الفنية، وجميع أجنحة التدريب بالمملكة.

وأوضحت الشركة أن الفرص الوظيفية المتاحة في تخصص صيانة المعدات الأرضية المساندة للطائرات، Various Roles in the Technical Institute of Naval Studies، وفرص وظيفية في تدريس تخصصات الطيران (للسعوديين فقط)، وفرص وظيفية في تخصصات السلامة وسلامة المنتجات، وفرص وظيفية في تدريس اللغة الإنجليزية والرياضيات والفيزياء، فرص وظيفية في صيانة الطائرات.

وأشارت إلى أن التخصصات المطلوبة للتدريس: اللغة الإنجليزية، الرياضيات، والفيزياء، والإلكترونيات / الكهرباء / الميكانيكا، وتصنيع وصيانة مظلات النجاة ودعم البقاء على الحياة، والتحكم في الطيران وإدارة الأخطار، ومعدات قياس الدقة (PME)، وإدارة التموين الإمداد.

وأضافت الشركة، إلى أنها تحتاج إلى: مراقبة الحركة الجوية وعمليات الطيران، والمعدات الأرضية الخاصة بالطيران (AGE)، والأسلحة/ التسليح، والاتصالات/ تقنية المعلومات، الملاحة/ الاستهداف، علوم الطيران/ الديناميكا الهوائية، الهيدروليك، لافتة إلى أن التقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي:هنا