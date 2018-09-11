” هدف ” يستضيف ملتقى توظيف التخصصات الهندسية برواتب 11700 ريال
استضاف فرع صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، اليوم، في مدينة الرياض ملتقى توظيف التخصصات الهندسية للباحثين عن عمل المسجلين في البوابة الوطنية للعمل “طاقات”، بالتعاون مع مجموعة من منشآت القطاع الخاص، وبرواتب تصل لغاية 11700 ريال.
وقدم ” هدف ” بالتعاون مع المنشآت، برامج تدريبية وتأهيلية وإرشادية للمتقدمين على الفرص الوظيفية، وذلك في إطار الشراكة مع القطاع الخاص لتزويد القوى الوطنية بالمهارات والمعارف الأساسية تلبية لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل.
ويأتي هذا النوع من اللقاءات امتداداً لبرامج توظيف سابقة عقدها الصندوق بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.
منصور[ عدد التعليقات: 311 ] نشر منذ 3 ساعات
جهود جباره والله…
ولاكن هل من حزم مع ابو وزره وابوسروال اصفر والدافور الابيض 110
ماذا قدمو للبلد …لاشئ بل ان احدهم قام ببيع ثلاثه مصانع عملاقه رديفه لشركة مقاولات يمتلكها ابن عمه وهرب الى دبي بحجت لن اوظف مواطنين ويقولها بكل بساطه لديه ثلاث بنات يتسكعون في اوروبا وولد في بلجيكا لايرغب في العوده لذالك لا حسافه عليه واشكاله..
اذا الدوله ساعدتك وشجعتك في انشاء مشروعك او مصنعك فليس لكي يقال لك الشيخ ذهب او الشيخ انقلع لا ساعدتك بالارض والقرض والتسهيلات والمناقصات لكي تساهم في اقتصاد البلد وتكون عون لابناء وطنك وتخلق راس مال وطني يدور برحاه ويثمر بالنفع على الوطن والمواطن …
اذا لم تستوعب ال2030 فحضر نفسك للافلاس ان شاء الله وانا اعلم ان ما استفدته من هذه البلد قد يكفي ميزانيات دول ولاكنك ستظهر لنا انك افلست والبعض قد يجهز تذاكر السفر فاذهب الى الجحيم..