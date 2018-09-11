” الصحة ” تقدم للمواطنين خدمة التنبيه بمواعيد تطعيمات الأطفال

علي القحطاني (صدى):

دشنت وزارة الصحة، خدمة ” التنبيه بمواعيد تطعيمات الأطفال ” ، عبر بوابتها الإلكترونية، وذلك تذكير الوالدين بمواعيد التطعيمات الأساسية ضد الأمراض المستهدفة للأطفال.

ويتم ذلك من خلال إرسال الخدمة رسالة تذكير عبر الهاتف الجوال أو البريد الإلكترونية قبل موعد تطعيم الطفل بأسبوع، بما يهدف للحفاظ على صحة الأطفال وحمايتهم وحماية المجتمع من انتشار الأمراض.

ومن جانبها، دعت ” الصحة ” المواطنين والمواطنات للتسجيل في الخدمة للاستفادة منها، وذلك من خلال إدخال رقم الجوال، ليرسل لمقدم الطلب ” رقم تفعيل ” ، وبعد إدخال الرقم، تطلب الخدمة إدخال تاريخ ميلاد الطفل.

وبهذه الطريقة، يكون المواطن قد أكمل التسجيل في خدمة ” التنبيه بمواعيد تطعيمات الأطفال ” ، وستصل لمقدم الطلب رسائل التذكير قبل أسبوع من كل موعد تطعيم للطفل.