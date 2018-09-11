البيئة تكثف أعمالها البيطرية بمهرجان ولي العهد للهجن بالطائف

الطائف(صدى):

كثفت وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بإدارة الثروة الحيوانية بالطائف، جولاتها البيطرية على الهجن المشاركة بمهرجان ولي العهد للهجن، المقام فعالياته بميدان محافظة الطائف، للتأكد من الحالة الصحية والبيطرية للإبل المشاركة وخلوها من الأمراض .

وكشف مدير الثروة الحيوانية بمكتب الوزارة بالطائف مشرف الفرق البيطرية بمهرجان ولي العهد الدكتور عبدالرحمن الثمالي، أن الفرق البيطرية قامت خلال الأيام الماضية بأخذ عينات من الهجن المشاركة وفحصها بيطرياً للتأكد من خلوها من الأمراض، إضافة إلى القيام بجولات ميدانية على موقع المهرجان وأماكن تواجد الهجن في مرابضها والكشف عليها ظاهرياً، مشيراً إلى أن الحالة الصحية والبيطرية العامة للهجن المشاركة بمهرجان ولي العهد جيدة حيث لم يتم تسجيل أي حالة مرضية حتى الآن، وذلك بعد الكشف على أكثر من 150 رأس من الهجن ظاهرياً، وأخذ عينات لـ 36 رأس .

وبين الثمالي أن فرق وزارة البيئة والمياه والزراعة البيطرية ستقوم بدأً من الأسبوع المقبل بعمل فحص المواد المحظورة على الهجن صاحبة الثلاثة مراكز الأولى في كل شوط، موضحاً أنه يوجد بأرض المهرجان عيادة بيطرية متكاملة ومجهزة بأحدث الأجهزة الحديثة لاستقبال أي حالة مرضية، بالإضافة إلى تواجد ثلاث فرق بيطرية متنقلة تقوم بالجولات الميدانية بمقر المهرجان وأماكن تواجد الهجن والمنطقة المحيطة، وسيتم دعمها بفرق بيطرية اضافية لتغطية العدد الكبير من الهجن المشاركة بالمهرجان .

وأبان الدكتور الثمالي أن الفرق البيطرية تقوم إلى جانب أعمالها البيطرية والوقائية أيضاً بتثقيف ملاك ومضمري الهجن وتوعيتهم بالأمراض المعدية التي قد تصاب بها الإبل وكيفية التعامل معها وكيفية معرفة الإبل المصابة، بالإضافة إلى توزيع النشرات التوعوية والإرشادية لملاك الهجن ومربيها ومرتادي المهرجان بهدف رفع الجانب التثقيفي والتوعوي