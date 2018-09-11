16 جهة حكومية تشارك في قياس مستوى الوعي البيئي في المملكة غدا

الرياض(صدى):

تستعد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة غداً، لقياس مستوى الوعي البيئي في المملكة، بمشاركة 16 جهة حكومية في البرنامج الوطني للتوعية والتنمية المستدامة، ضمن رؤية المملكة 2030، وتزامنا مع انطلاق المسوحات الميدانية لرصد مستوى الوعي البيئي في المجتمع السعودي.

ويهدف اجتماع الهيئة مع الجهات الحكومية لتحديد مؤشرات نسب الوعي البيئي في المملكة، ومعرفة مستوى الوعي في المجتمع السعودي حول الثقافة البيئية، حيث يندرج هذا المشروع ضمن برنامج يهدف لنشر المعرفة ورفع مستوى الوعي بقضايا البيئة وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة عليها وتحسينها وتشجيع الجهود الوطنية التطوعية في هذا المجال، ونشر الثقافة البيئية وتوجيه كل فرد في المجتمع كمشارك في حماية البيئة بمنع التلوث وترشيد استخدام الموارد الطبيعية ومنع أو الحد من تلوثها.

ويسهم المشروع في التعرف الدقيق على مستوى الوعي البيئي الحالي لدى مختلف شرائح المجتمع بالمملكة التي تساعد على وضع استراتيجية وخطة وطنية للمساهمة في رفع مستوى الوعي البيئي بين كافة شرائح المجتمع عن أهمية المحافظة على البيئة وترشيد استخدام الموارد الطبيعية، وكذلك تحفيز وتنسيق ودعم جهود الجهات والشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص والجمعيات والأفراد في تنفيذ برامج وحملات وإصدارات تهدف لترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة عليها وتحسينها، وسوف يساعد كذلك على معرفة توجيه السلوكيات السليمة في المحافظة على البيئة وحماية الصحة العامة للمجتمع، وتطويرها ومعرفة طرق التخفيف من جميع أنواع التلوث مثل الإسراف في استهلاك المياه، وإساءة استخدام الشواطئ البحرية والمتنزهات، والإسراف في استهلاك الطاقة.

كما سيسهم في بناء تخطيط سليم للتنمية المستدامة بالتشاور مع المجتمع كأصحاب مصلحة في مناقشة تأثيرات الخطط والبرامج والمشاريع التنموية على البيئة وصحة ورفاهية أفراد المجتمع وهو ما ينص عليه النظام العام للبيئة من خلال رفع مستوى الوعي بقضايا البيئة، وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة عليها وتحسينها، وتشجيع الجهود الوطنية التطوعية في هذا المجال.

يذكر أن الجهات الحكومية المشاركة في البرنامج هي: وزارة الداخلية ، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ، ووزارة التعليم، وزارة التجارة والاستثمار ، ووزارة الصحة ، ووزارة العدل ، ووزارة الحج ، وزارة النقل ، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، ووزارة الاقتصاد والتخطيط ، ووزارة الإعلام، ووزارة الشئون البلدية والقروية ، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، والهيئة العامة للرياضة ، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطن ، والهيئة السعودية للحياة الفطرية.