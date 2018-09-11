تغيير لون الأظافر يدل على إصابة الإنسان بأمراض خبيثة

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

كشفت دراسة حديثة أن تغيير لون الأظافر لدى الإنسان، يدل على إصابة الإنسان بسرطان الرئة وغيره من أنواع الأمراض الخبيثة.

حيث أوضح العلماء أنه بناء على هذه الدراسة، أن التشوهات غير الطبيعية التي تحدث للأظفر خلال نموها وسمكها في نهاية الأصابع قد تكون علامات لسرطان الرئة.

وفيما يتعلق بلون الأظافر، فشحوبها قد يكون علامة الإصابة بأمراض الكبد، في حين قد يدل وجود يدل وجود بقع قاتمة اللون تحت الأظافر على بدايات سرطان الجلد.