عقار جديد يخلصك من ” الأنفلونزا ” خلال 24 ساعة فقط

طوكيو(صدى):

تمكن عدد من العلماء في الولايات المتحدة واليابان، من تطوير عقار جديد يستطيع القضاء على الفيروس الموسمي ” الأنفلونزا ” خلال 24 ساعة فقط، والذي عادة ما يصيب البالغين والأطفال تحت سن 12 عامًا.

وأكد العلماء أن العقار الجديد الذي أُطلق عليه: ” بالكوكسافير – ماربوكسيل ” ، لا يخلف أي آثار جانبية، وفعال في علاج المرض حتى ضد الأشكال المقاومة من الفيروس، فضلًا عن قدرته الكبيرة على الحد من أعراضه.

علاوة على ذلك، يتميز العقار الجديد بسرعته عن الأدوية الأخرى في القضاء على ” الأنفلونزا ” ، حيث أجرى العلماء المرحلة الأولى من التجارب السريرية على هذا العقار، وذلك من خلال اختباره على أشكال غير معقدة من فيروس ” الأنفلونزا ” .

جدير بالذكر، أنه من المنتظر أن يكون هذا العقار متوفر في الصيدليات خلال العام الجاري 2018م.