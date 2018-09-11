بالفيديو.. مناسبات وعجائب العام الهجري الجديد.. ورمضان يوم اثنين

نايف السالم(صدى):

قدم عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، اليوم الثلاثاء، أول أيام العام الهجري الجديد 1440هـ، شرح وملخص لهذا العام الجديد فلكيًا وحسابيًا.

وأوضح ” الزعاق ” خلال مقطع فيديو على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن العام الهجري الجديد يحتوي على 354 يومًا، ويبدأ يوم الثلاثاء وتكون نهايته يوم جمعة.

وأضاف أن العام الجديد يكون خلاله 6 أشهر ناقصة تتكون من 29 يومًا، و6 أشهر كاملة تتكون من 30 يومًا وهي ” صفر، ربيع ثاني، جماد أول، جماد ثاني، شعبان، وشوال “، لافتًا إلى أن شهر رمضان من الأشهر الناقصة.

كما أشار إلى أنه يحتوي على 51 جمعة، حيث تحتوي كل الشهور على 4 جمعات ما عدا 3 أشهر فقط تحتوي على 5 جمعات، وهي الأشهر التي تبدأ بيوم جمعة.

وعن عيدي الفطر والأضحى هذا العام الهجري الجديد، بين ” الزعاق ” أن عاشوراء سيكون يوم خميس، وأول يوم من شهر رمضان سيكون يوم اثنين، ويوم الثلاثاء سيكون أول أيام عيد الفطر، بينما يكون أول ذي الحجة يوم جمعة، ووقفة عرفات يوم سبت.

كما لفت إلى أن العالم سيشهد خسوفين وكسوفين خلال هذا العام، ولكن المملكة ودول الخليج ستشاهد خسوفًا واحدًا فقط للقمر يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء، مضيفًا أن الخميس 14 محرم والسبت 9 رجب يتساوى خلالهما الليل والنهاء، بينما يوم الجمعة 14ربيع ثاني سيكون أطول ليلة في السنة، والجمعة 18 شوال أطول نهار في السنة.