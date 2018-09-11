مطالبات من خيسوس بتعديلات في مرافق الهلال

طلال الغامدي(صدى):

أوضحت مصادر، أن البرتغالي خورخي خيسوس، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، والجهاز الفني المساعد له، طالبوا بعدة تعديلات على بعض مرافق النادي.

وأجرت الإدارة الفترة الأخيرة تعديلات بتكلفة نحو 700 ألف ريال لتطوير وتهيئة بيئة العمل في النادي، استمرارًا لعمل الإدارات السابقة، ومن بينها العيادة الطبية، وغرف اللاعبين، وقاعة اجتماعات الجهاز الفني، وصالة الإعداد البدني، ومعسكرات الفرق.

يأتي ذلك بالإضافة، إلى تزويد المرافق بأجهزة حاسوبية، وشاشات تلفزيونية، الأمر الذي عملت على تأمينه إدارة الهلال برئاسة سامي الجابر لتحقيق نجاح الفريق والنادي، بما في ذلك إضافات مرافق الفئات السنية والمواقع الأخرى، مثل نادي الأعضاء، بشكل يتوافق مع شروط الرخصة الآسيوية التي اكتملت متطلباتها أغسطس الماضي.