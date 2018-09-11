الإعلان عن قوائم المرشحين لانتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة

نواف السالم(صدى):

أعلنت لجنة الانتخابات، اليوم الثلاثاء، عن قوائم المرشحين الأولية، لانتخابات مجلس إدارة اتحاد كرة القدم لدورته الثالثة ٢٠١٨م.

وأكدت موعد بدء تقديم الطعون والتظلمات على قوائم المرشحين، لافتة إلى أن يتقدم من يرغب في التظلم إلى لجنة الاستئناف الانتخابية بتظلمه أو طعنه مع المستندات المؤيدة له عن طريق الأمانة العامة لاتحاد كرة القدم بمقرها في الرياض.

وأشارت إلى أن ذلك في خلال الفترة من التاسعة صباحًا يوم الأربعاء 2/1/1440 هـ الموافق 12/9/2018 مـ إلى الساعة الخامسة عصرًا من يوم السبت 5/1/1440 هـ الموافق 15/9/2018 مـ.