بعد اعتراض إيران لطائرة مدنية.. أمريكا تحذر من استخدام المجال الإيراني

واشنطن(صدى):

حذرت الولايات المتحدة شركات الطيران من التحليق فوق المجال الجوي الإيراني، وذلك على خلفية مخاوفها من نشاط عسكري شمل اعتراض طائرة تابعة لشركة مدنية أمريكية لم يتم الكشف عن هويتها من قبل مقاتلات في ديسمبر 2017.

وأوضحت الولايات المتحدة لشركات الطيران في الارشادات التي وجهتها إليها، أن هناك أيضًا أنشطة عسكرية مرتبطة بالصراع في سوريا تنطلق من المجال الجوي الإيراني أو عبره.

وفي ذات السياق، أشار مكتب خدمات الطيران الذي يقدم معلومات عن سلامة المجال الجوي لشركات الطيران إلى أن العلاقة المتدهورة بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند التخطيط للرحلات الجوية عبر المجال الجوي الإيراني.

من الجدير بالذكر أن التوترات بين إيران والولايات المتحدة زادت بعد أن انسحب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع طهران في مايو، وأعاد فرض العقوبات على الجمهورية الإيرانية الشهر الماضي.