مجلس الوزراء يوافق على اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

نايف السالم(صدى):

أقر مجلس الوزراء، موافقته على اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، والذي دخل حيز التنفيذ في 7 من ذي الحجة الماضي.

وجاء نظام الإفلاس بهدف تنظيم إجراءات الإفلاس، والتي تتمثل في: ” التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، والتسوية الوقائية لصغار المدينين، وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، والتصفية لصغار المدينين، والتصفية الإدارية ” .

وشملت اللائحة معايير وشروط إدراج أعضاء لجنة الإفلاس الذين تستمر عضويتهم لعام هجري ولا تجدد إلا بترخيص من اللجنة، كما تنظم اللائحة آلية تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لمعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته.

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