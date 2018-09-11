بالفيديو.. رجل أعمال يناشد السلطات الإماراتية برفع الحظر عن مكالمات واتساب

أبو ظبي(صدى):

وجه رجل الأعمال والملياردير الإماراتي، خلف أحمد الحبتور، رسالة إلى السلطات الإماراتية مطالبها فيها برفع الحظر نهائيًا عن مكالمات ” واتساب ” ؛ فيما أكد على ضرورة السماح لكافة سكان الإمارات باستخدام وتقنية المحادثة عبر الإنترنت.

ونشر ” الحبتور ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” مقطع فيديو، متعجبًا من إمكانية الملايين حول العالم من استخدام المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو بكل أريحية، بينما يقتصر سكان الإمارات على المحادثة الكتابية وحسب.

وقال خلف الحبتور، أن الوقت قد حان لرفع الحظر عن مكالمات واتساب ومثيلاتها، خاصة أن الإمارات تسعى جاهدة لكي تكون الأولى عالميًا في جميع المجالات، ولا يجوز أن تبقى هذه الخاصية محظورة في البلاد.