بعد اعتذار تطوير.. المدارس تعود لـ ” النظام القديم ” في تشغيل المقاصف

حمود العنزي(صدى):

تعود المدارس للعمل بـ” النظام القديم ” في تشغيل المقاصف المدرسية، بناءً على توجيه وزارة التعليم في تعميمها لكل المدارس التي تم اختيارها لتنفيذ تجربة تطوير المقاصف.

وكانت شركة ” تطوير التعليم القابضة ” المسؤولة عن تجربة المقاصف الجديدة، اعتذرت عن تشغيل المقاصف، بعد اختيار 500 مدرسة لتطبيق تجربتها في المرحلة الأولى.

يُذكر أن وزير التعليم الدكتور احمد العيسى، كان وجه العام الماضي إلى تأسيس شركة متخصصة في التغذية المدرسية ضمن شركات تطوير القابضة، وتطبق التجربة على 500 مدرسة؛ لكشف الجوانب التشغيلية والصحية.