عهد التحول الإلكتروني يبدء مع مطلع العام الهجري الجديد

علي القحطاني (صدى):

يبدأ اليوم أول أيام العام الهجري الجديد والذي سيشهد عهد التحول الإلكتروني الكامل، حيث انتهت حقبة تقديم المرافق الصحية ” الإجازات الورقية ” للموظفين؛ وذلك بانقضاء العام الهجري المنصرم.

وعن ذلك، قامت وزارة الصحة بإطلاق خدمة الإجازات المرضية الإلكترونية بواسطة منصة ” صحة ” ؛ التي تمكن المنشآت الصحية من إدخال الإجازات بشكل إلكتروني في النظام بدلاً عن طباعتها وختمها من الجهة المصدرة.

يُذكر أن وزير الصحة والخدمة المدنية أصدرا قرارًا يقضي بضرورة تطبيق هذه الخدمة، بدءً من مطلع العام الجديد.