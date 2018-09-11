اللجنة التجارية بغرفة أبها تناقش مشكلات قطاع الأعمال بعسير

حسين العلي(صدى):

عقدت اللجنة التجارية بغرفة أبها اجتماعها الرابع برئاسة الأستاذ مهدي الهضبان عضو مجلس الإدارة وممثل الغرفة بمجلس الغرفة السعودية وذلك بمقر الغرفة حيث تم مناقشة عدد من المشاكل والمعوقات التي تواجه رجال الأعمال بمنطقة عسير، كما تم استعراض الموضوعات المتعلقة بالقطاع الاعمال والاقتصاد والاستثمار ، وقد أشار الهضبان إلى اهتمام مجلس إدارة الغرفة برئاسة الأستاذ حسن بن معجب الحويزي بأعمال اللجنة وأهدافها حيث أنها تحمل على عاتقها مسئولية دفع عجلة القطاع التجاري بعسير وتذليل العقبات التي تواجه وتحد من نموه.

هذا وقد اوصت اللجنة بإنشاء مراكز للتدريب تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تستطيع تلبية طلبات القطاع الخاص من الكوادر الوطنية المدربة ، مع تزويد مراكز التوطين التابعة للوزارة والغرف التجارية بقوائم تشمل الكوادر المدربة لتسهيل توظيفهم بالقطاع الخاص ، وفي الختام تم مناقشة المعوقات التي تواجه القطاع التجاري بالمملكة بشكل عام ومنطقة عسير على وجه الخصوص .