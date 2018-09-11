باهبري والخيبري يتلقان العرض الأعلى قيمة من الشباب

ماجد محمد(صدى):

تلقى اللاعبين هتان باهبري وعبد الله الخيبري، العرض الأعلى قيمة من إدارة نادي الشباب، وذلك لتجديد عقودها ومد فترة تواجدهما مع الفريق.

وأوضحت مصادر، أن اللاعبين لم يردا على إدارة الشباب حتى الآن بغية رفع عقد التجديد لأكثر من المبلغ المعروض، بالمقابل الإدارة الشبابية ترى أن العرض المقدم هو الأنسب ولا يوجد توجه لتغييره.

ومن الجدير بالذكر، أن هناك العديد من العروض الاحترافية من أندية محلية قدمت عروضًا للاعبين في الفترة الماضية، بعد أن قدّم ” باهبري ” أداءًا جيدًا مع المنتخب الوطني في كأس العالم في روسيا الماضي.