هند العشابي تغادر السجن بعد قضائها عامين بتهمة الخيانة الزوجية والتزوير

مليكة فؤاد(صدى):

شهد سجن العرجات بمدينة سلا المغربية، مغادرة سيدة الأعمال المغربية هند العشابي، وذلك بعد قضائها عقوبة بالسجن لمدة عامين، بتهمة الخيانة الزوجية والتزوير.

جاء ذلك بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، في21 مارس الماضي، حكمها بتخفيض الحكم الابتدائي في حق ” العشابي ” من 3 سنوات إلى سنتين، وكذلك تخفيف العقوبة في حق محسن كريم بناني المتابع معها في نفس الملف إلى 7 أشهر.

وقضى ” بناني ” عقوبته في السجن منذ اعتقاله، فيما ثبتت المحكمة الحكم الابتدائي المحدد في 6 أشهر سجنًا، بحق أختها ” نزهة ” المتابعة بتهمة التزوير.

جدير بالذكر، أن زوج هند العشابي محمد صادق معرفي، سفير الكويت لدى النمسا، كان قد رفع دعوى قضائية ضدها وضد محسن كريم بناني، بتهمة الخيانة الزوجية والفساد والاحتيال، مقدمًا وثائق تثبت زواجه منها، وأنها تقيم معه في فيينا.