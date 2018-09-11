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فتاة تضرم النار في جسدها لسبب غريب

فتاة تضرم النار في جسدها لسبب غريب
مليكة فؤاد(صدى):

قامت فتاة عشرينية باضرام النار بجسدها بمدينة ” خريبكة ” المغربية، حيث استعملت مادة يرجح أنها ” ديليو ” ، فيما تدخل بعض المواطنين بسرعة لانقادها ولاخماد النيران المشتعلة بها.

وبالتطرق للتفاصيل، أقدمت الفتاة على حرق جسدها؛ لخلاف بينها وبين زميلاتها في مهنة ” النقش بالحناء ” والتي من المرجع أن تكون سببًا في محاولة الانتحار، وفقًا لما جاء بالبحث التي أجرته الجهات الأمنية.

يُذكر أنه تم نقل الفتاة لمستعجلات المستشفى الاقليمي بخريبكة ؛ ونظرًا لخطورة حالتها واصابتها بحروق خطيرة، تم توجيهها إلى مستشفى موريزكو بالدار البيضاء.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 11251 ] نشر منذ 53 دقيقة

أقدمت الفتاة على حرق جسدها؛ لخلاف بينها وبين زميلاتها في مهنة ” النقش بالحناء »🤔
،،
نادراً ماتقول لك المرأة ع الأسباب الحقيقية للخلافات … عموماً اللي بالقدر يظهره الملاس.
مسألة وقت.

[ عدد التعليقات: 4390 ] نشر منذ 48 دقيقة

طالما ان الخلاف بينها وبين زميلاتها-
فالعنوان نصف التحقيق لاتروحون بعيد -والله اعلم–

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