فتاة تضرم النار في جسدها لسبب غريب
قامت فتاة عشرينية باضرام النار بجسدها بمدينة ” خريبكة ” المغربية، حيث استعملت مادة يرجح أنها ” ديليو ” ، فيما تدخل بعض المواطنين بسرعة لانقادها ولاخماد النيران المشتعلة بها.
وبالتطرق للتفاصيل، أقدمت الفتاة على حرق جسدها؛ لخلاف بينها وبين زميلاتها في مهنة ” النقش بالحناء ” والتي من المرجع أن تكون سببًا في محاولة الانتحار، وفقًا لما جاء بالبحث التي أجرته الجهات الأمنية.
يُذكر أنه تم نقل الفتاة لمستعجلات المستشفى الاقليمي بخريبكة ؛ ونظرًا لخطورة حالتها واصابتها بحروق خطيرة، تم توجيهها إلى مستشفى موريزكو بالدار البيضاء.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32969 ] نشر منذ 1 ساعة
أفا
ليييييييش ياقمر
سلاماااات
سلامااااااااااااات😨
غندورة[ عدد التعليقات: 11251 ] نشر منذ 53 دقيقة
أقدمت الفتاة على حرق جسدها؛ لخلاف بينها وبين زميلاتها في مهنة ” النقش بالحناء »🤔
،،
نادراً ماتقول لك المرأة ع الأسباب الحقيقية للخلافات … عموماً اللي بالقدر يظهره الملاس.
مسألة وقت.
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4390 ] نشر منذ 48 دقيقة
طالما ان الخلاف بينها وبين زميلاتها-
فالعنوان نصف التحقيق لاتروحون بعيد -والله اعلم–