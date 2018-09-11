المواصفات توضح حقيقة احتواء ” الترامس ” على مواد غير آمنة

عادل الحربي(صدى):

أصدرت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، بيانًا توضيحيًا حول الأبناء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود مواد غير آمنة في حافظات الشاي والقهوة ” الترامس “.

وأوضحت الهيئة في بيانها، أن النقطة السوداء التي تظهر في بعض الحافظات، عبارة عن قطعة دائرية الشكل تضعها بعض الشركات المصنعة في الحيز المفرغ من الهواء بين طبقتي الزجاج؛ للتثبيت.

كما أكدت أن هذه القطعة لا تلامس السائل المحفوظ داخل الحافظات، ولا تشكل تهديدًا لسلامة المستهلكين عند الاستخدام بالشكل المعتاد.

وطمأنت الهيئة جميع المستهلكين بأن التهديد المحتمل من مثل هذه الحافظات يقتصر فقط على تعرضها للكسر ” كالتعرض للجروح، التعرض لحروق من السوائل، استنشاق المادة المصنع منها قطعة التثبيت بشكل مباشر “.

وأوصت المستهلكين بالتخلص من الحافظات في حال انكسارها مباشرة، وذلك من خلال وضعها في أكياس بلاستيكية محكمة الغلق قبل إلقائها في حاويات النفايات.

كما أشارت إلى أنها سحبت 174 عينة من الحافظات لإجراء اختبارات عليها والتحقق ممن مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية، وأوضحت النتائج عدم مطابقة 14% من تلك العينات لاحتوائها على نسب متفاوتة من مادة الأسبستوس في قطعة التثبيت وهي من المواد المحظورة في المملكة.

وأضافت أنه في حال وجود أي نسبة من هذه المادة يتم إبلاغ الجهات الرقابية لاستدعاء المنتج من الأسواق ومنعه من دخول السوق السعودي، داعيه المستهلكين لزيارة موقعها الإلكتروني والإطلاع على المنتجات غير المطابقة وإبلاغ وزارة التجارة.