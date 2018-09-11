محكمة بواشنطن تلزم إيران بدفع 104 مليون دولار لضحايا هجوم ” تفجيرات الخبر “

حمود العنزي(صدى):

قضت محكمة اتحادية بمدينة واشنطن، بإلزام إيران بدفع 104.7 مليون دولار، أي ما يعادل 393 مليون ريال، لصالح ضحايا هجوم بشاحنة ملغومة عام 1996م في مدينة الظهران بالمملكة، والذي راح ضحيته 19 جنديًا أمريكيًا.

ويرجع ذلك إلى دور إيران والحرس الثوري في الهجوم الذي وقع أمام مجمع أبراج الخبر، حيث ذكرت القاضية ” بيريل هاول ” أن 15 جنديًا كانوا في المجمع وقت حدوث الانفجار، يمكن أن يحصلوا على تعويضات، بسبب إصابتهم باضطراب عاطفي متعمّد إثر الهجوم.

كما بيّنت القاضية، أن 24 من أقارب هؤلاء الجنود، من الممكن أن يحصلوا على تعويضات، بسبب الألم النفسي الذي أصابهم نتيجة رؤية آثار الهجوم على أحبائهم.

جدير بالذكر، أنه في تاريخ 25 يونيو 1996، قامت مجموعة إرهابية مدعومة من إيران، بتفجير أبراج الخبر في مدينة الظهران، وذلك بعد قيام المهاجمين بتهريب المتفجرات من لبنان إلى المملكة، وقاموا بشراء شاحنة صهريج غاز كبيرة، والتي تحولت إلى قنبلة.

وفي يونيو من عام 2001م، أدين 13 عضوًا من جماعة ” حزب الله ” اللبنانية، في محكمة اتحادية بالإسكندرية بولاية فرجينيا الأمريكية، وذلك بسبب دورهم في الهجوم.