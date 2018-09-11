القبض على فنان خليجي شهير برفقة 30 فتاة مغربية بتهمة ” الدعارة والفساد “
ذكرت وسائل إعلام مغربية أن الجهات الأمنية ألقت القبض على فنان خليجي برفقة 11 شخصا، وحوالي 30 فتاة مغربية، بعد مداهمة إحدى الفيلات بحي النخيل بمراكش.
وأوضحت أن الفيلا التي تم مداهمتها والقبض على المذكورين كانت معدة للدعارة الراقية، وكان يأتي إليها عشرات الأشخاص من بلدان الخليج العربي.
وأكدت أن الفنان كان في حالة سكر برفقة باقي الأشخاص المتواجدين في الفيلا، والذين وجهت لهم تهمة الدعارة والفساد والسكر، وتم إحالتهم للنيابة العامة.
معشوقتي ” صدى “[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا إلهي
السعودي[ عدد التعليقات: 541 ] نشر منذ 2 ساعتين
ع.م
ابو زيد[ عدد التعليقات: 2748 ] نشر منذ 2 ساعتين
اذكروا اسم هذا الساقط الفاسد ليش تحجبوا اسم المعفن خل الناس المغشَشين بالمعفنات والمعنيين تعرفهم على حقيقتهم!!
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1869 ] نشر منذ 2 ساعتين
يادافع البلاء،
اللهم لطفك،
وحفظك ،
وسترك،
وهداك..
ابو زيد[ عدد التعليقات: 2748 ] نشر منذ 1 ساعة
اذكروا اسم هذا الساقط الفاسد التافه.. ليش تحجبوا على اسم المعفن خلي الناس المخدوعين والمغشوشين بهؤلاء المعفنين والمعفنات تعرفهم على حقيقتهم!!
مؤدب[ عدد التعليقات: 119 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب أول حرف من اسمه☺
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32969 ] نشر منذ 1 ساعة
ثلاثييييييين
ياأناني
ثلاثيييييييييييييييييييين
طيب يخي دق أرسل
أعزم
يلعن أم الأنانية الي فيك😡
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
السعودي[ عدد التعليقات: 541 ] نشر منذ 52 دقيقة
اول حرف من اسمه ع
واول حرف من اسم العائله م
الله ياني على لاماك متصوع
شباب خليجي[ عدد التعليقات: 342 ] نشر منذ 42 دقيقة
الفنان الامارتي المنهالي غريبة المغرب معروفة منذ الازل سياحة جنسية للشباب العربي والخليجي وش الا حصل الحين
السعودي[ عدد التعليقات: 541 ] نشر منذ 25 دقيقة
سبب القبض
شكوى من الجيران بسبب الازعاج
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4390 ] نشر منذ 24 دقيقة
يذهب المال الحرام من حيث اتى-برفقته احدى عشرقرد وثلاثين حبة برشومي بشوكه- وعلى حساب البطيخه الفاسده-وذهب الحرام للحرام-وخطت الاقلام في الصحف –
عبدالله[ عدد التعليقات: 1029 ] نشر منذ 15 دقيقة
سوف تضغط عليهم وزارة السياحه حتى يلموا الموضوع لان هذا يعني ضرب للسياحه الفاسده عندهم.
وهذا يعني ان الخمورجيه اللي يدوروا الحريم ما عاد راح يسافروا للمغرب وهذه ضربه للسياحه الجنسيه اللي اصلا منتشره عندهم وتدخل للبلد اموال.
معلمة[ عدد التعليقات: 687 ] نشر منذ 13 دقيقة
استغفر الله
السعودي[ عدد التعليقات: 541 ] نشر منذ 12 دقيقة
تَفْنَى اللَّذَاذَةُ مِمَّنْ نَالَ صَفْوَتَهَا مِنَ الْحَرَامِ وَيَبْقَى الْوِزْرُ وَالْعَارُ
تَبْقَى عَوَاقِبُ سُوءٍ فِي مَغَبَّتِهَا لا خَيْرَ فِي لَذَّةٍ مِنْ بَعْدَهَا النَّارُ