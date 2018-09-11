القبض على فنان خليجي شهير برفقة 30 فتاة مغربية بتهمة ” الدعارة والفساد “

أماني الغامدي(صدى):

ذكرت وسائل إعلام مغربية أن الجهات الأمنية ألقت القبض على فنان خليجي برفقة 11 شخصا، وحوالي 30 فتاة مغربية، بعد مداهمة إحدى الفيلات بحي النخيل بمراكش.

وأوضحت أن الفيلا التي تم مداهمتها والقبض على المذكورين كانت معدة للدعارة الراقية، وكان يأتي إليها عشرات الأشخاص من بلدان الخليج العربي.

وأكدت أن الفنان كان في حالة سكر برفقة باقي الأشخاص المتواجدين في الفيلا، والذين وجهت لهم تهمة الدعارة والفساد والسكر، وتم إحالتهم للنيابة العامة.