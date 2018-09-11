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  3. القبض على فنان خليجي شهير برفقة 30 فتاة مغربية بتهمة ” الدعارة والفساد “

القبض على فنان خليجي شهير برفقة 30 فتاة مغربية بتهمة ” الدعارة والفساد “

القبض على فنان خليجي شهير برفقة 30 فتاة مغربية بتهمة ” الدعارة والفساد “
أماني الغامدي(صدى):

ذكرت وسائل إعلام مغربية أن الجهات الأمنية ألقت القبض على فنان خليجي برفقة 11 شخصا، وحوالي 30 فتاة مغربية، بعد مداهمة إحدى الفيلات بحي النخيل بمراكش.

وأوضحت أن الفيلا التي تم مداهمتها والقبض على المذكورين كانت معدة للدعارة الراقية، وكان يأتي إليها عشرات الأشخاص من بلدان الخليج العربي.

وأكدت أن الفنان كان في حالة سكر برفقة باقي الأشخاص المتواجدين في الفيلا، والذين وجهت لهم تهمة الدعارة والفساد والسكر، وتم إحالتهم للنيابة العامة.


14 تعليق

[ عدد التعليقات: 541 ] نشر منذ 2 ساعتين

ع.م

[ عدد التعليقات: 2748 ] نشر منذ 2 ساعتين

اذكروا اسم هذا الساقط الفاسد ليش تحجبوا اسم المعفن خل الناس المغشَشين بالمعفنات والمعنيين تعرفهم على حقيقتهم!!

[ عدد التعليقات: 1869 ] نشر منذ 2 ساعتين

يادافع البلاء،
اللهم لطفك،
وحفظك ،
وسترك،
وهداك..

[ عدد التعليقات: 2748 ] نشر منذ 1 ساعة

اذكروا اسم هذا الساقط الفاسد التافه.. ليش تحجبوا على اسم المعفن خلي الناس المخدوعين والمغشوشين بهؤلاء المعفنين والمعفنات تعرفهم على حقيقتهم!!

[ عدد التعليقات: 119 ] نشر منذ 1 ساعة

طيب أول حرف من اسمه☺

[ عدد التعليقات: 541 ] نشر منذ 52 دقيقة

اول حرف من اسمه ع
واول حرف من اسم العائله م
الله ياني على لاماك متصوع

[ عدد التعليقات: 342 ] نشر منذ 42 دقيقة

الفنان الامارتي المنهالي غريبة المغرب معروفة منذ الازل سياحة جنسية للشباب العربي والخليجي وش الا حصل الحين

[ عدد التعليقات: 541 ] نشر منذ 25 دقيقة

سبب القبض
شكوى من الجيران بسبب الازعاج

[ عدد التعليقات: 4390 ] نشر منذ 24 دقيقة

يذهب المال الحرام من حيث اتى-برفقته احدى عشرقرد وثلاثين حبة برشومي بشوكه- وعلى حساب البطيخه الفاسده-وذهب الحرام للحرام-وخطت الاقلام في الصحف –

[ عدد التعليقات: 1029 ] نشر منذ 15 دقيقة

سوف تضغط عليهم وزارة السياحه حتى يلموا الموضوع لان هذا يعني ضرب للسياحه الفاسده عندهم.
وهذا يعني ان الخمورجيه اللي يدوروا الحريم ما عاد راح يسافروا للمغرب وهذه ضربه للسياحه الجنسيه اللي اصلا منتشره عندهم وتدخل للبلد اموال.

[ عدد التعليقات: 687 ] نشر منذ 13 دقيقة

استغفر الله

[ عدد التعليقات: 541 ] نشر منذ 12 دقيقة

تَفْنَى اللَّذَاذَةُ مِمَّنْ نَالَ صَفْوَتَهَا مِنَ الْحَرَامِ وَيَبْقَى الْوِزْرُ وَالْعَارُ
تَبْقَى عَوَاقِبُ سُوءٍ فِي مَغَبَّتِهَا لا خَيْرَ فِي لَذَّةٍ مِنْ بَعْدَهَا النَّارُ

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