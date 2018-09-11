واقعة صادمة لشاب حاول ممارسة الجنس مع جثة سيدة
تمكن رجال الأمن بالمغرب، من القبض على 3 أشخاص كانوا متواجدين في إحدى المقابر من أجل التسهيل لأحدهم بممارسة الجنس مع جثة سيدة متوفاة.
وبدأت القصة؛ حينما أقنع مشعوذ شاب يعاني من الضعف الجنسي بممارسة الجنس مع جثة امرأة متوفاة؛ ليتجه الشاب إلى المقابر ويتفق مع حارس إحداها على حفر أحد القبور وتسهيل المهمة.
وأخذ الأشخاص في حفر القبر لاتمام الفعل وتسهيله للشاب؛ حتى هجم عليهم الأهالي وانهالوا عليهم بالضرب لانتهاكهم حرمة الموتى إلى أن ألقت الشرطة القبض عليهم واحتجزتهم للتحقيق في الواقعة الصادمة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32969 ] نشر منذ 1 ساعة
سؤال يطرح نفسه!
ليش كل الكهنة والمشعوذين والدجالين والعرافين والنصابين مايشتغلون الا بالطب فقط؟
معقولة أن الجن حقتهم كلهم تخصصوا طب! مافي واحد منهم مثلآ تخصص هندسة، يهندس طرقات والايعمر بيوت ويحفر أبار للمساكين؟!
شكل الجن يجيبون تسعينات بالثانوية لذلك يدخلونهم طب كلهم هههههههههههههههههه
😂😂😂😂
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4390 ] نشر منذ 8 دقائق
المشعوذون والسحره مسخرين للجن والشياطين وهدفهم جميعا اتيان وايقاع اكبر قدر من المسلمين في المعاصي الكبيره-لذلك كان عقاب الساحر ضربه بالسيف-