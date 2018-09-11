واقعة صادمة لشاب حاول ممارسة الجنس مع جثة سيدة

مليكة فؤاد(صدى):

تمكن رجال الأمن بالمغرب، من القبض على 3 أشخاص كانوا متواجدين في إحدى المقابر من أجل التسهيل لأحدهم بممارسة الجنس مع جثة سيدة متوفاة.

وبدأت القصة؛ حينما أقنع مشعوذ شاب يعاني من الضعف الجنسي بممارسة الجنس مع جثة امرأة متوفاة؛ ليتجه الشاب إلى المقابر ويتفق مع حارس إحداها على حفر أحد القبور وتسهيل المهمة.

وأخذ الأشخاص في حفر القبر لاتمام الفعل وتسهيله للشاب؛ حتى هجم عليهم الأهالي وانهالوا عليهم بالضرب لانتهاكهم حرمة الموتى إلى أن ألقت الشرطة القبض عليهم واحتجزتهم للتحقيق في الواقعة الصادمة.