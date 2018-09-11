3 حيل ذكية لمقاومة الجوع في الليل
قالت الدكتورة رباب منجد استشاري العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية ، تعد فترة الليل إحدى أهم الفترات التي تتأثر بها المعدة وتحتاج خلالها إلى تناول كميات كبيرة من الطعام نتيجة السهر لفترات طويلة، فضلًا عن الشعور بالفراغ والرغبة في التسلية من خلال الأطعمة في بعض الأوقات.
ولأن تناول الأطعمة خلال فترة الليل يعد من أخطر الأنواع كونه يتسبب في زيادة الوزن بالشكل غير المرغوب فيه لذا يتوجب الأمر ضرورة الابتعاد عن تناول الأطعمة بطريقة مفرطة خلال الليل لكن ماذا إذا شعرتي بالجوع؟
وكشفت دكتورة رباب ثلاث طُرق بحيل ذكية تُساعدك على الشعور بالشبع وعدم تناول كميات كبيرة من الأطعمة التي من الحتمية أنها ستتسبب بزيادة وزنك :
1- تناول الوجبات الأساسية بشكل يومي منتظم وبالتحديد وجبة الفطار التي تُساعد على إمداد الجسم بالطاقة التي يحتاجها على مدار اليوم.
2- تناول كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة التي تحتوي على الألياف والمياه التي لا تحتوي على نسبة عالية من السكر حيث يُمكن اعتبارها أنها وجبات “سناكس” لمقاومة الجوع.
3- الابتعاد عن تناول أي وجبات بعد الساعة السابعة مساءً لإعطاء الفرصة إلى المعدة لهضم الأطعمة التي تم تناولها على مدار اليوم والشعور بالراحة قبل النوم الذي يُفضل أن يحدث خلال الأوقات المُبكرة وعدم السهر لفترات طويلة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32969 ] نشر منذ 1 ساعة
البارح صحيت الساعة2 قبل الفجر
وأطلع أدور لي عشى
لقيت مطعم هابي تشكن الي مقابل البنك الفرنسي
في أبها
وأطلب لي وجبه همبرجر مع البطاطس وببسي
رحت مشي
قلت أبمشي شوي
رجعت البيت
لقيت نفسي جعت ثاني مره😭😭😭
§لـهــ🔥ـــفة~الـعآآآآشـق§[ عدد التعليقات: 10016 ] نشر منذ 40 دقيقة
الليل وما ادراك ما الليل
كلن يجوع بطريقته وكلن
له حديث 🗨 بقلبه ♥️
وانا حديثي في عيونكـ
بس عيونكـ كنت أشوف..🌹
سارة[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 35 دقيقة
الا جوع الليل لا يقاوم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32969 ] نشر منذ 26 دقيقة
أنا من النوع
الي إذا جعت
كل الحارة تدري😡
يسمعون صوتي من آخر الشارع
أقلب الدنيا فوق تحت😂😂😂
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4390 ] نشر منذ 19 دقيقة
الحمد لله على نعمته
الجوع جوع اللي مايحصل شي ياكله لافي ليل ولا في نهار-اما اللي يجوع وياكل هذا نسميه كان في حاجه للطعام وحصل حاجته-