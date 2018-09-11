3 حيل ذكية لمقاومة الجوع في الليل

أماني الغامدي(صدى):

قالت الدكتورة رباب منجد استشاري العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية ، تعد فترة الليل إحدى أهم الفترات التي تتأثر بها المعدة وتحتاج خلالها إلى تناول كميات كبيرة من الطعام نتيجة السهر لفترات طويلة، فضلًا عن الشعور بالفراغ والرغبة في التسلية من خلال الأطعمة في بعض الأوقات.

ولأن تناول الأطعمة خلال فترة الليل يعد من أخطر الأنواع كونه يتسبب في زيادة الوزن بالشكل غير المرغوب فيه لذا يتوجب الأمر ضرورة الابتعاد عن تناول الأطعمة بطريقة مفرطة خلال الليل لكن ماذا إذا شعرتي بالجوع؟

وكشفت دكتورة رباب ثلاث طُرق بحيل ذكية تُساعدك على الشعور بالشبع وعدم تناول كميات كبيرة من الأطعمة التي من الحتمية أنها ستتسبب بزيادة وزنك :

1- تناول الوجبات الأساسية بشكل يومي منتظم وبالتحديد وجبة الفطار التي تُساعد على إمداد الجسم بالطاقة التي يحتاجها على مدار اليوم.

2- تناول كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة التي تحتوي على الألياف والمياه التي لا تحتوي على نسبة عالية من السكر حيث يُمكن اعتبارها أنها وجبات “سناكس” لمقاومة الجوع.

3- الابتعاد عن تناول أي وجبات بعد الساعة السابعة مساءً لإعطاء الفرصة إلى المعدة لهضم الأطعمة التي تم تناولها على مدار اليوم والشعور بالراحة قبل النوم الذي يُفضل أن يحدث خلال الأوقات المُبكرة وعدم السهر لفترات طويلة.