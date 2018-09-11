الهلال الأحمر يحتفي باليوم العالمي للإسعافات الأولية في الرياض

سعيد العجل(صدى):

نظمت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنقطة الرياض تزامناً مع اليوم العالمي للإسعافات الأولية معارض توعوية بالرياض احتفاء بهذا اليوم، حيث تقدم الهيئة من خلال هذه المعارض عدد من النشاطات لزائرين والمشاركين.

وقد أقامت الهيئة المعارض في قطاعات حكومية واهلية و مجمعات تجارية في مدينة الرياض ومحافظاتها تقدم من خلالها دورات في الإسعافات الأولية من برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية للزائرين والمشاركين، كما تقيم محاضرات توعوية عن الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع المرضى والمصابين لحين وصول الفرق الإسعافية.

وتسعى الهيئة من خلال هذه المعارض لرفع الثقافة الإسعافية لدى المجتمع ليكون شريك ناجح في عمليات الإسعافات الأولية فيما لو حدث أي مكروه لا قدر الله لذويهم، كما يصاحب هذا المعرض التعريف عن عمل الهيئة والأدوات الطبية المستخدمة وتوزيع عدد المطويات التي تحتوي عن معلومات عن الهلال الأحمر والإسعافات الأولية عن الحالات الشائعة سواء من الإصابات أو المرضية الطارئة.