مذيعة تقرأ تقريرا صادما عن ابنتها على الهواء
أصرت مذيعة أمريكية على قراءة تقريرًا مأسويًا عن وفاة ابنتها البالغة 21 عامًا بعد تناولها جرعة زائدة من المخدرات، بكل شجاعة وتأثر.
وبدأت المذيعة بقناة ” كيلوتيفي ” الأمريكية أنجيلا كينكي، بقراءة التقرير على الهواء مباشرة، منعيه ابنتها إيملي.
وبعد أن انتهت المذيعة نشرت التقرير على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، وهو ما لاقى تفاعلًا كبيرًا بين المتابعين وانتشارًا واسعًا.
وأكدت المذيعة إيملي بكل حزن، أنها ابنتها توفت بعد تناول جرعة زائدة من المخدرات تصل إلى ستة أضعاف م يناسب رجلًا ضخمًا، لافتًا إلى أنها اشتبهت في تعاطيها المخدرات وكانت تخطط لعلاجها قبل الوفاة بأيام.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32969 ] نشر منذ 1 ساعة
حسااااافه
الجمال هذه يموت ويروح للمقبرة😭😭😭