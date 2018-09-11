مذيعة تقرأ تقريرا صادما عن ابنتها على الهواء

واشنطن(صدى):

أصرت مذيعة أمريكية على قراءة تقريرًا مأسويًا عن وفاة ابنتها البالغة 21 عامًا بعد تناولها جرعة زائدة من المخدرات، بكل شجاعة وتأثر.

وبدأت المذيعة بقناة ” كيلوتيفي ” الأمريكية أنجيلا كينكي، بقراءة التقرير على الهواء مباشرة، منعيه ابنتها إيملي.

وبعد أن انتهت المذيعة نشرت التقرير على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، وهو ما لاقى تفاعلًا كبيرًا بين المتابعين وانتشارًا واسعًا.

وأكدت المذيعة إيملي بكل حزن، أنها ابنتها توفت بعد تناول جرعة زائدة من المخدرات تصل إلى ستة أضعاف م يناسب رجلًا ضخمًا، لافتًا إلى أنها اشتبهت في تعاطيها المخدرات وكانت تخطط لعلاجها قبل الوفاة بأيام.