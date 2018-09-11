فولكس فاجن تطلق أطلس في الشرق الأوسط باسم تيرامونت

برلين(صدى):

يملك صانع السيارات الألماني فولكس فاجن خطط كبيرة لمنطقة الشرق الأوسط حيث قدم في الفترة الحالية نسخة أطلس الجديدة في أسواق عربية باسم تيرامونت وهو نفس الاسم الذي تعرف به السيارة في روسيا والصين, وهي أول سيارة فولكس فاجن بسبعة مقاعد تتاح في الشرق الأوسط وتأمل الشركة أن تجذب المشترين في المنطقة بمساحتها الداخلية الكبيرة.

ويبلغ طول السيارة 5.037 متر وعرض 1.979 متر وارتفاع بواقع 1.768 متر كما تبلغ سعة التخزين في الحقيبة الخلفية بداية من 583 لتر الي 2.741 لتر بطي المقاعد. وتتميز السيارة بمشغل ابل كار بلاي واندرويد أوتو مع نظام صوتي فيندر بريميوم ومثبت سرعة ذكي قابل للتكيف وتحذير من التصادم الأمامي ومكابح طواريء ذاتية ورصد للبقع العمياء وتحذير من حركة المرور الخلفية وتحذير من مغادرة المسار ومقصورة رقمية.

وكانت أطلس قد طرحت لأول مرة كموديل 2017 وتعتبر أكبر سيارة يتم تصنيعها من فولكس فاجن في الولايات المتحدة, وسيتم تصنيع السيارة في مصنع تينيسي حيث سيتم تصديرها من هناك لأسواق الشرق الأوسط. وكانت السيارة قد باعت في أول عام لها 27 ألف نسخة وهو رقم ليس كبير لعملاق مثل فولكس فاجن ولكن في الشهور الأولى من عام 2018 نجحت السيارة في بيع 30 ألف نسخة وبالتالي يمكن للشركة المراهنة عليها بصورة أكبر.

وقال اندرو سافاس المسئول عن فولكس فاجن الشرق الأوسط أن وصول تيرامونت للمنطقة يعكس ثقة الشركة في أن السيارة وصلت للمكان المناسب حيث يكون الحجم مهم خاصة للعائلات في المنطقة .