انتقادات بـ ” الشورى ” لـ ” الغذاء والدواء ” بسبب التبغ

عادل الحربي(صدى):

وجه عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس الاثنين، انتقادًا إلى تقرير الهيئة العامة للغذاء والدواء، بشأن وضع معايير واشتراطات لمادة التبغ، متسائلين كيف أن يوضع معايير لمادة تسبب الأمراض.

وقال الأعضاء كيف للهيئة أن تضع معايير للتبغ، رغم ثبوت أنها سبب رئيسي للعديد من الأمراض، وفي الوقت نفسه هي هيئة معنية بالدواء؛ فيما طالبوها بالعمل على مراقبة أسواق الخضراوات خصوصًا الورقيات التي تسقى وتغذى على مياه الصرف الصحي.

وأشاروا إلى أن مسوقيها يعملون بشكل معلن، ولا يوجد أي حسيب أو رقيب عليهم من قبل الجهات الحكومية؛ كما طالبوها بالعمل على إنشاء قاعدة معلومات عن الأجهزة الطبية والأدوية يمكن الرجوع إليها والاستفادة منها كما هو معمول به في دول العالم المتقدم.