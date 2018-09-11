3 صفات تجعلك ” مليونيرا “

واشنطن(صدى):

توصلت نتائج مقابلات أجراها الباحث الأمريكي توماس كورلي مع 233 ثريًا على مدى 4 أعوام، في محاولة للوقوف على الصفات التي تجمع بين هؤلاء الأثرياء، إلى أن هناك 3 صفات أساسية مشتركة، يحتاج إليها كل شخص ليدخل في عالم الأثرياء.

وتتمثل هذه الصفات الثلاثة في: ” الموفرون، الموهوبون، الحالمون ” ، فهناك 22 % من الأشخاص الذين شملتهم الدراسة ينتمون إلى هذه الفئة، ولديهم 6 أشياء مشتركة، منها انخفاض مستوى المعيشة في بداية حياتهم، وتوفيرهم نحو 20% من دخلهم المتوسط، واستغرقوا مدة 32 عامًا لتوفير ثروة متوسطة تبلغ 3.4 مليون دولار.

أما الموهوبون، فهي الفئة الثانية من الأثرياء، بنسبة 27% من المبحوثين، وهم الأشخاص الأكثر براعة في مهنتهم أو حرفتهم، وكانوا من بين الأفضل في مجال عملهم، واستغرقوا نحو 20 عامًا ليجمعوا ثروة متوسطها 4 ملايين دولار.

فيما مثّل ” الحالمون ” أغنى فئة في الدراسة، وبنسبة كبيرة وصلت إلى 51%، وسعى أفراد هذه الفئة لتحقيق حلم كبير وتمكنوا من تحويل هذا الحلم إلى حقيقة، واستغرقوا حوالي 12 عامًا لجمع ثروة متوسطها 7.4 مليون دولار.ؤ