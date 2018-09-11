أخر مستجدات قضية صاحب فيديو ” دق على عمتك ” الذي تطاول على رجل أمن

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر أن الجهات المختصة لا تزال تحتجز ” المواطن ” الذي ظهر في مقطع فيديو منذ أسابيع وهو يتطاول على رجل أمن في العاصمة المقدسة بالواقعة المعروفة ” دق على عمتك ” .

وعن الرجل وزوجته، فلا يزالان رهن التحقيق لاستكمال التحقيقات في النيابة العامة؛ تمهيدًا لإحالتهما للمحكمة الجزائية، فيما تم استدعاء رجل الأمن للاستماع إلى إفادته.

وكان انتشر مقطع فيديو ” دق على عمتك ” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي وثق تلفّظ عنصري وعدم إبراز الهوية، قامت به عائلة بمكة بعد ارتكابهم مخالفة مرورية، والذي نال فيه رجل المرور مشعل العتيبي التقدير بالتزمه الصمت، ولم يردّ على الإساءات، وقام بعمل أخلاقي يعكس تعامل رجال الأمن.

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