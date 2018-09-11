القبض على الفتاة التي ظهرت في فيديو ” الإفطار مع المصري “
تمكنت شرطة محافظة جدة من القبض على الفتاة التي ظهرت في مقطع فيديو مع وافد مصري يتناولان طعام الإفطار في إحدى واجهات الشقق المفروشة بحي الحمراء بجدة، وهي تقول: ” كل يا بهاء ” ، بينما هو يقول ” الفطار يا جماعة ” .
وكانت شرطة جدة قد أطاحت بالوافد، مساء الأحد الماضي، وأحالته إلى النيابة العامة بعد استكمال إجراءات التحقيق معه، بينما بدأ رجال الأمن بملاحقة الفتاة والقبض عليها بعد تحديد موقعها؛ تمهيداً لإحالتها إلى النيابة.
ونجح مكتب العمل بجدة في تحديد الموقع في وقتٍ مبكرٍ من صباح الأحد الماضي، بعد تداول نشطاء للمقطع، وتمكن فريق المكتب من رصد وضبط المخالفة وإحالة خطاب إلى الجهات الأمنية في حينه.
سالم[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 32 دقيقة
ماينفع مع هالنوعيه الا الجلد
عشان تفطر مره ثانيه في بيتها
الواقع[ عدد التعليقات: 6448 ] نشر منذ 31 دقيقة
والله كلنا فخر برجال بلدنا رجال الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود انتم كفؤ واعمالكم من أجل حماية الشعب والوطن والدولة عمل تشكرون عليه ويسجل في صفحات تاريخ هذه الدولة العظيمة بارك الله فيكم جميعا
مؤدب[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ 28 دقيقة
احسن خلوها تتربى هيه وشاكلتها اللي خربوا سمعة البلد
كجمغلو[ عدد التعليقات: 11196 ] نشر منذ 27 دقيقة
قواكم الله …….. لولا تغنج الفتاه وقلة الحياء منها ما تجرأ المصري لفعلته
الفتاه المفروض تعاقب ضعف عقاب المصري فهي الشراراة
اوعى الجمبرى يعضك[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 22 دقيقة
مافى مشكله بيفطرو مع بعض بحجز الشميسى😂😂😂
ابوسعد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 18 دقيقة
تستاهل …المحنه محنه