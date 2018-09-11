القبض على الفتاة التي ظهرت في فيديو ” الإفطار مع المصري “

نايف السالم(صدى):

تمكنت شرطة محافظة جدة من القبض على الفتاة التي ظهرت في مقطع فيديو مع وافد مصري يتناولان طعام الإفطار في إحدى واجهات الشقق المفروشة بحي الحمراء بجدة، وهي تقول: ” كل يا بهاء ” ، بينما هو يقول ” الفطار يا جماعة ” .

وكانت شرطة جدة قد أطاحت بالوافد، مساء الأحد الماضي، وأحالته إلى النيابة العامة بعد استكمال إجراءات التحقيق معه، بينما بدأ رجال الأمن بملاحقة الفتاة والقبض عليها بعد تحديد موقعها؛ تمهيداً لإحالتها إلى النيابة.

ونجح مكتب العمل بجدة في تحديد الموقع في وقتٍ مبكرٍ من صباح الأحد الماضي، بعد تداول نشطاء للمقطع، وتمكن فريق المكتب من رصد وضبط المخالفة وإحالة خطاب إلى الجهات الأمنية في حينه.