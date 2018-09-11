بالفيديو.. وداعا للنسيان.. 12 نوعا من الأطعمة تساعد على تقوية الذاكرة

أماني الغامدي(صدى):

من الطبيعي أنه تحرص الأمهات على تقديم الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، التي تحافظ على نشاط المخ، ورفع معدلات الذكاء والتركيز لدى أفراد عائلتهن .

وعرضت كريس نصراني خبيرة التغذية، خلال برنامج ” صحتين ” ، نوع طعام يساعد على تقوية الذاكرة، منها:

1- سمك السلمون

2- الباذنجان

3- العنب

4- التوت

5- السبانخ

6- المكسرات النيئة

7- الروزماري

8- البروكلي

9- الشيكولاتة الداكنة

10- البصل الأحمر

11- الشاي الأخضر

12- الطماطم