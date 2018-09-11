بالفيديو.. وداعا للنسيان.. 12 نوعا من الأطعمة تساعد على تقوية الذاكرة
من الطبيعي أنه تحرص الأمهات على تقديم الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، التي تحافظ على نشاط المخ، ورفع معدلات الذكاء والتركيز لدى أفراد عائلتهن .
وعرضت كريس نصراني خبيرة التغذية، خلال برنامج ” صحتين ” ، نوع طعام يساعد على تقوية الذاكرة، منها:
1- سمك السلمون
2- الباذنجان
3- العنب
4- التوت
5- السبانخ
6- المكسرات النيئة
7- الروزماري
8- البروكلي
9- الشيكولاتة الداكنة
10- البصل الأحمر
11- الشاي الأخضر
12- الطماطم
سارة[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 29 دقيقة
ربنا يكفينا شر الامراض والزهايمر