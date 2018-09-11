أعضاء شورى يصفون مساكن وزارة الإسكان بـ ” الكراتين “
هاجم أعضاء في مجلس الشورى وزارة الإسكان، مشبهين مساكن الوزارة بـ ” الكراتين ” .
وشددت عضو مجلس الشورى إقبال درندري ، على أنه على وزارة الإسكان توضيح عدد المنتجات التي رفضها المواطنون، وأسباب الرفض.
وقالت درندري: ” الجميع يعلم أن هناك شكاوى كثيرة على المساكن وسموها بالكراتين، لرداءتها في البناء والتشطيب، أو لبعدها الشديد عن المدينة والخدمات ” .
ومن جانبه لفت محمد النقادي إلى أن تقرير وزارة الإسكان لم يتضمن معلومات عن مشاريعها وبخاصة تلك المتعلقة بمستفيدي الضمان الاجتماعي.
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راعي نفسة[ عدد التعليقات: 670 ] نشر منذ 15 دقيقة
اولا اذا بتحول على البنوك مافي مشكله بس بشروط الصندوق واحكامة لكن تحولني على البنك بشروطه هو واحكامة الكل يعرف بان البنوك مسعوره مصاصي دماء واكلي لحوم البشر هذه حقيقة