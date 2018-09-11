أعضاء شورى يصفون مساكن وزارة الإسكان بـ ” الكراتين “

علي القحطاني (صدى):

هاجم أعضاء في مجلس الشورى وزارة الإسكان، مشبهين مساكن الوزارة بـ ” الكراتين ” .

وشددت عضو مجلس الشورى إقبال درندري ، على أنه على وزارة الإسكان توضيح عدد المنتجات التي رفضها المواطنون، وأسباب الرفض.

وقالت درندري: ” الجميع يعلم أن هناك شكاوى كثيرة على المساكن وسموها بالكراتين، لرداءتها في البناء والتشطيب، أو لبعدها الشديد عن المدينة والخدمات ” .

ومن جانبه لفت محمد النقادي إلى أن تقرير وزارة الإسكان لم يتضمن معلومات عن مشاريعها وبخاصة تلك المتعلقة بمستفيدي الضمان الاجتماعي.

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