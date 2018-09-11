بالفيديو.. انفجرت بطارية اللاب توب فاتهموه بالإرهاب
تسبب انفجار بطارية جهاز ” لاب توب ” في مواجهة شاب مصري لتهمة إرهاب، حيث اتهمه المارة على الفور أنه إرهابي يريد تنفيذ عملية تفجير إرهابية وسط القاهرة.
وانهال المارة في الشارع على الشاب بالضرب والسب، موجهين له أصابع الاتهام، ليتضح في نهاية الأمر أن بطارية اللاب توب الذي كان يحمله انفجرت فجأة أناء مروره بالشارع، وأنه يعمل مهندسًا.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 19550 ] نشر منذ 2 ساعتين
مسكين عسى ما تأثر من الانفجار
والناس على طول اتهموه بالارهاب بدون التأكد من سلامته
zayr[ عدد التعليقات: 1620 ] نشر منذ 1 ساعة
ونتيجة الحادث تم اغلاق السفاره الاميريكيه القريبه واعلان حالة الطوارءي في القاهره .
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4382 ] نشر منذ 25 دقيقة
لكل فعل ردة فعل والوضع السائد ان التفجير في الشارع ارهاب-
على شان كذا قال تعالى –فتبينوا–
كجمغلو[ عدد التعليقات: 11196 ] نشر منذ 15 دقيقة
لا بد من تعويض لهذا الشباب البريء واعلان براءته امام الجميع