بالفيديو.. انفجرت بطارية اللاب توب فاتهموه بالإرهاب

القاهرة(صدى):

تسبب انفجار بطارية جهاز ” لاب توب ” في مواجهة شاب مصري لتهمة إرهاب، حيث اتهمه المارة على الفور أنه إرهابي يريد تنفيذ عملية تفجير إرهابية وسط القاهرة.

وانهال المارة في الشارع على الشاب بالضرب والسب، موجهين له أصابع الاتهام، ليتضح في نهاية الأمر أن بطارية اللاب توب الذي كان يحمله انفجرت فجأة أناء مروره بالشارع، وأنه يعمل مهندسًا.