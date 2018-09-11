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  3. بعد 3 أعوام بلا مقابل.. متطوعات محو الأمية يجددن مطالبهن بالتثبيت والتعيين

بعد 3 أعوام بلا مقابل.. متطوعات محو الأمية يجددن مطالبهن بالتثبيت والتعيين

بعد 3 أعوام بلا مقابل.. متطوعات محو الأمية يجددن مطالبهن بالتثبيت والتعيين
عادل الحربي (صدى):

بعد 3 سنوات من قيامهن بالتدريس كمتطوعات في تعليم الكبار دون الحصول على تثيبت أو مكافأة أو نقاط في المفاضلة عند التعيين، والاكتفاء بتوزيع شهادات شكر، جددت متطوعات محو الأمية مطالبتهن بالثبيت والتعيين.

وأوضحت المتوطعات أنهن تطوعن في تعليم محو الأمية ولم يكافأن إلا بشهادة خبرة، رغم أن المسؤولات أكدن لهن أنه سيتم تثبيتهن بعد عام ولكن ذلك لم يحدث.

وأعربن عن استغرابهن من منح مديرة المدرسة راتبا كاملا على راتبها الصباحي، في حين أنهن يصرفن من حسابهن الخاص، مؤكدات أنهن أمضين عاما دراسيا كاملا في تدريس محو الأمية، وبعضهن أمضين عامين أو ثلاثة من دون تعيين، ومنهن من تعول أهلها ولا تجد قيمة المواصلات.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 19550 ] نشر منذ 2 ساعتين

بما انكن متطوعات فلا اتصور يحق لكن راتب شهري ولكن المفروض تمنحكم الوزاره مكافئه ماليه

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