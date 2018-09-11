عام جديد … يجدد الحياة

يقول الإمام ابن رجب: ” هذه الشهور والأعوام والليالي والأيام كلها مقادير للآجال ومواقيت للأعوام وتنقضي سريعا ً ونمضي جميعا ً ”

يطوي هذا العام صفحاته معلناً رحيله بلا عودة، في العام الجديد لن نمسك الأقلام السوداء فالحياة أجمل مما نعتقد ونفكر، وسنبدأ عامنا بفرح وحب وتفاؤل ومحبة وتحقيق أهداف، فالعام القادم بإذن الله سيكون أجمل.. وأجمل … وأجمل بإذن الله.

ماذا تغير في حياتك في سنة ١٤٣٩هـ؟

ماذا تعلمت؟

ماذا حققت؟

ماذا أنجزت ؟

هل لك إخفاقات ؟ هل صارعت الحياة ؟ واجهت المغنصات ؟

ماذا بعد الماذا …؟

هل أصبحنا نصدق واقعنا أكثر من حلمنا .. الأعوام والأرقام تمضي .. الأسماء والأشخاص .. تمضي الإنجازات والأهداف تبقى .. التغيير والتأثير يبقى .. أسئلة كثيرة تدور في الخلد، مرت الأيام والشهور من عام فائت، صندوق عبر وذكريات ومشاعر، وأفراح وأحزان، بحلوها ومرها، بأيامها، وساعتها، وبدقائقها، سنة مرت فلن تعود ولا يفيد لن يتوقف العمر بل إنه يمضي ويجري كأنه قد أخذ معه حلم الأشياء الجميلة التي تركت لنا بصمة في الحياة وتحقيق آمال وإنجازات

عام كامل أثنا عشرا شهرا تعلمت فيها أن الأمنيات تظل أمنيات والآمال تظل معلقة .. الأهداف المكتوبة فهي التي تتحقق بإذن الله، نأمل أن يكون عام لتحقيق الأحلام وبلوغ القمم والوصول إلى الأهداف فسرعان ما ينتهي عام ويأتي عام جديد على أمل بأن يكون هذا العام عام جميل تحقق فيه جميع الأهداف والأمنيات فثق بربك وقل غداً أجمل بإذن الله فلا تحزن على عدم تحقيق ذلك الحلم أو الهدف، فقط فالمثابرة نصل المنشود فبالرضا تتفتح الأزهار وتجدد فيك الأمل والتفاؤل.

عزيزتى الحياة بروح الإشراقات الربانية والرؤيا المنطقية نعزم ونجدد النية لعام حاضر متفاءل وقوة نفس تتسامى معها الأماني والآمال المستقبلية على مبادئ خيرية وحكمة عقل وحنكة جاعلين من هذا العام عام للإنجازات والنجاحات في كافة المجالات.

لذا يجب علينا أن نستقبل هذا العام بابتسامة وتحدي وإصرار وعزيمة وحب الخير، فها هي الأيام تجري بسرعة وتنتهي الصفحات وتطوى وتأتي صفحات جديدة مليئة بالتفاصيل التي لا نعلم ماذا ستكون هذه التفاصيل.

فلماذا لا نجتهد للأفضل؟ ونطمح للأحسن؟ ونتفاءل أكثر وأكثر؟ فالحياة تفاؤل وعطاء وحب.

فدائماً كبشر مع بداية كل عام نحب أن نعد أنفسنا أننا سنكون أفضل، وسنتغير إلى الأميز في العام الجديد.

أيها القارئ المبجل … مع كامل احترامي وتحياتي ابدأ هذه السنة بباقة ورد مزهرة ومشعة ومعبره بتحقيق إنجازات وأحلام لا تقف في الطريق ولا تفقد الأمل ثابر واصل اسعى لا تجعل حلمك يقف أمامك بل اجعله حقيقة ابذل مجهودك وحقق مالم تحققه السنوات التي رحلت فمن رحل لن يعود فاليوم نبدأ سنة جديدة سنة تحمل اشياء كثيرة لم نتوقعها سنة لا نعلم كيف ستكون؟ فبيدك عزيزي أنت من تقرر هل ستكون سنة جميلة أم حزينة؟؟

أهلي وأحبتي وأصدقائي وكل من يعز على قلبي كل عام وأنتم بخير، كل عام وأتمنى من الله أن يحقق لكم أجمل أمنياتكم وأن يسعدكم ويجعل لكم هذه السنة سنة خير وسنة بيضاء سنستقبل الليلة سنة١٤٤٠هـ أسأل الله لي ولكم أن تكون سنة خير على الجميع.