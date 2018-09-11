” التجارة ” توضح دلائل الأرقام والرموز المدونة بإطار السيارة

علي القحطاني (صدى):

أوضحت وزارة التجارة والاستثمار دلائل الأرقام المدونة على إطارات السيارة، موضحة أنه من خلالها يمكن معرفة السرعة القصوى التي يتحملها الإطار.

وبينت الوزارة أن الرمز R يدل على أن السرعة القصوى للإطار هي 170 كم ، والرمز W يدل على أن السرعة القصوى هي 270 كم .

وأشارت إلى أن الرموز A,B,C توضح مستوى تحمل الإطار للحرارة العالية او المتوسطة أو المنخفضة جدا.

ونصحت الوزارة المستهلك باستبدال الإطار حال وجود تشققات أو قطع بجدار الإطار، أو تجاوز العمر الافتراضي للإطار سنتين من تاريخ الصنع، مشيرة إلى أن الأرقام المدونة على الإطار، يدل أول رقمين منها على اليمين على رقم سنة الانتاج، والرقمين الآخرين يدلان على أسبوع الانتاج.