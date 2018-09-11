فاطمة الأنصاري توضح حقيقة خضوعها لعمليات تجميل لتشبه نادين نجيم
نفت فاطمة الأنصاري، الشهيرة بـ ” شبيهة نادين نجيم ” ،ما يردد حول خضوعها لعمليات تجميل من أجل أن تصبح شبيهة الممثلة اللبنانية الشهيرة نادين نجيم بحثًا عن الشهرة.
وأكدت الأنصاري أن شهرتها بمواقع التواصل الاجتماعي جاءت بمجهودها الشخصي، وليس لوجود شبه بينها وبين نجيم.
وتقول الأنصاري : ” لم أقم بأي عمليات تجميل جراحية إذا ما اعتبرنا الفيلرز، ليس كذلك كونه لا يغير في الشكل ” ، مشيرة إلى أن الخلط بينها وبين نادين يزعجها.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32946 ] نشر منذ 1 ساعة
مني شايف إي ذرة جمال
بعدين تعال هنا
مين هذي؟
أول مره أسمع بها🤔
ابو عمار[ عدد التعليقات: 19544 ] نشر منذ 1 ساعة
اوكي صدقناك
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32946 ] نشر منذ 1 ساعة
من جد
أمامي وحده متفحمه🤔
بس لحظة
لازم أروح أفصل نظارة طبية👓يمكن عندي سوء فهم
في النظر😂😂😂😂😂😂