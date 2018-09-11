فاطمة الأنصاري توضح حقيقة خضوعها لعمليات تجميل لتشبه نادين نجيم

أماني الغامدي(صدى):

نفت فاطمة الأنصاري، الشهيرة بـ ” شبيهة نادين نجيم ” ،ما يردد حول خضوعها لعمليات تجميل من أجل أن تصبح شبيهة الممثلة اللبنانية الشهيرة نادين نجيم بحثًا عن الشهرة.

وأكدت الأنصاري أن شهرتها بمواقع التواصل الاجتماعي جاءت بمجهودها الشخصي، وليس لوجود شبه بينها وبين نجيم.

وتقول الأنصاري : ” لم أقم بأي عمليات تجميل جراحية إذا ما اعتبرنا الفيلرز، ليس كذلك كونه لا يغير في الشكل ” ، مشيرة إلى أن الخلط بينها وبين نادين يزعجها.