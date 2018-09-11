5,7 مليار ريال سنويًا تُنفق على مستحضرات التجميل.. الرجال ينفقون منها 559 مليونًا

أماني الغامدي(صدى):

يعتبر سوق التجميل في المملكة من أسرع الأسواق نموًا، وبهذا الصدد يتوقع الخبراء في شركات التجميل العالمية أن تنمو قيمة تجارة التجزئة لسوق التجميل والعناية الشخصية في المملكة من 5.7 مليار دولار في عام 2018 إلى 6.9 مليار دولار في عام 2021.

ويبلغ الإنفاق على منتجات العناية بالشعر 784 مليون دولار والعناية بالبشرة 713 مليون دولار، فيما ينفق الرجال على مستحضرات التجميل 559 مليون دولار سنويًا ومستحضرات التجميل الملونة 561 مليون دولار.